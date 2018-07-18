بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطرى بنها

القليوبية نيفين طه

بدأت أمس الثلاثاء بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها أعمال الدورة التدريبية على أساسيات الموجات فوق الصوتية واستخدامها فى تشخيص الحمل فى المتجرات الصغيرة للحيوانات والتى تستمر على مدى ثلاثة أيام، صرح بذلك الدكتور محمد غانم عميد الكلية.

وأضاف أن هذه الدورة تعتمد على التدريب العملى بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية بمشاركة كليات طب بيطرى سوهاج وأسيوط والإسكندرية.

يذكر أن كلية الطب البيطرى بنها قامت بتنظيم قافلة بيطرية بقرية امياى مركز طوخ بمشاركة أساتذة الكلية فى مختلف التخصصات وعدد من الطلاب، فى إطار التدريب العلمى لرفع الكفاءة العملية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

وأكد غانم أن القافلة قامت بالكشف والعلاج على 65 حالة من الحيوانات المختلفة إضافة إلى الكشف على عدد كبير من الدواجن والطيور وصرف العلاج اللازم، كما تم الكشف بالموجات فوق الصوتية وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

وقال إنه تم عقد ندوتين لتوعية أهالى القرية ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.