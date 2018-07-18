انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقليوبية الجمعة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال التطهير

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مناطق " -ام بيومى-منشيه عبدالمنعم رياض-بيجام-المحلاوى بشبرا الخيمة، لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 20/7/2018، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 21/7/2018 بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.