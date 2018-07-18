انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4مناطق أخرى الجمعة6ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - ميدان الجيزة - حى الدقى - حى العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة)، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الموافق 21/7/2018 لمدة 6 ساعات؛ نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.



وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.