انخفاض أعداد المسافرين عبر مطار قطر بنسبة 13%

رويترز

سجل مطار حمد الدولى فى قطر هبوطا حادا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018، وسط نزاع مستمر مع دول عربية قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وأظهرت حسابات لرويترز، بناء على بيانات نشرها مطار حمد الدولى، اليوم الأربعاء، أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13% إلى 16.5 مليون مسافر فى الستة أشهر حتى 30 يونيو 2018، من 19 مليون مسافر فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

لكن الشحن الجوى عبر المطار ارتفع 7.6% إلى 1.05 مليون طن على مدى الفترة نفسها، وفقا لحسابات رويترز.

وكانت السعودية ودولة الإمارات سوقين رئيسيين للخطوط القطرية. وزادت الشحنات المتجهة إلى قطر بالطائرات فى أعقاب النزاع، بعد إغلاق الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع السعودية.