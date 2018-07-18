اليوم.. جلسة صلح بين عائلتى "آل سلامة" و"آل السويسى" بقنا

كتبت : دينا الحسيني

تعقد اليوم الأربعاء، جلسة صلح نهائى بين عائلتى "أل سلامة" و" أل السويسى" فى الخصومة الثأرية القائمة بينهم بناحية قرية العقب نجع رمضان مركز قوص، ويحضر الجلسة كبار رؤوس العائلتين والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تشهد الجلسة إعلان طرفى الخصومة قبول الصلح بحضور محافظ قنا ومدير الأمن ومدير مباحث قنا وعدد كبير من كبار رؤوس العائلتين.

يذكر أن الحملة الأمنية التى شنها قطاع الأمن العام منذ أسبوعين والتى استهدفت البؤر الإجرامية بمناطق أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا لتطهيرها من عناصرها الخطرة التى تروع المواطنين نجحت فى استهداف عدد من الخصومات الثأرية وضبط المطلوبين فيها وإقناع الأطراف فى عقد جلسات صلح حقناً للدماء.