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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
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الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:44 م
الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربي
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، وذلك برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال الهجان، إن أعمال الإحلال والتجديد شملت "نافورة ميدان مديرية الأمن، نافورة ميدان مسجد ناصر، نافورتي منطقة الترامسة بالمدخل الغربي للمدينة، نافورة منطقة المعنا، نافورة شارع الرياح"، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الإحلال والتجديد بالنافورات بلغت حوالي 800 ألف جنيه.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد طبقا لمعايير الجوده والمواصفات الفنية المقررة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المحافظة بأعمال النظافة والتجميل بهدف إضفاء المظهر الجمالي الذي طالما تميزت به شوارع وميادين ومداخل المحافظة.

 

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