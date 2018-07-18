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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:29 ص
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النيابة تواجه رئيس الجمارك وآخرين بتحريات الأمن فى قضية الرشوة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:00 ص
النيابة تواجه رئيس الجمارك وآخرين بتحريات الأمن فى قضية الرشوة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك المضبوط فى القضية
كتبت أمنية الموجى
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تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، واثنين آخرين، فى اتهامهم بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية، وحبس الراشى والوسيط، المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.


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