"المصرية الجملة": طرح لحوم طازجة لرؤوس ماشية يوميًا بالوجه القبلى

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" التابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ أنه يتم طرح لحوم 40 رأس ماشية طازجة يوميًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بجانب طرح اللحوم والدواجن المجمدة للمواطنين بمنافذ الشركة، وكذلك توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فى محافظات الوجه القبلى، بالإضافة إلى ضخ الشركة العامة لتجارة الجملة السلع الغذائية فى محافظات الوجه البحرى.

وكان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد أكد أن السلع التى تُطْرَح فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أسعارها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى توفير منتجات اللحوم والدواجن للمواطنين فى مختلف المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، لافتًا إلى أن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر جميع المنتجات للشركة العامة لتجارة الجملة، خاصة السكر والزيت أولاً بأول، وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.