video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل لإتجاره فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بالخليفة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:38 م
القبض على عاطل لإتجاره فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بالخليفة المتهم بالاتجار فى الاسلحة النارية فى الخليفة
كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم شرطة الخليفة القبض على عاطل لإتجاره فى الأسلحة النارية بدون ترخيص فى دائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها أن شريف .م.ص. 34 سنة عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته غير المشروعة.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل مسكنه وعثر بداخله على 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب أمريكى الصنع احدهما "غير مبلغ بسرقتها" والأخرى مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العيار.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من شخص " لا يمكنه الإرشاد عنه " بمحافظة سوهاج، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وطن و800 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بكفر الشيخ

سقوط 18 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى أبوصوير بالإسماعيلية

ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

مباحث قسم شرطة الخليفة

الاتجار بالاسلحة




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة