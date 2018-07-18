القبض على عاطل لإتجاره فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بالخليفة

كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة الخليفة القبض على عاطل لإتجاره فى الأسلحة النارية بدون ترخيص فى دائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها أن شريف .م.ص. 34 سنة عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل مسكنه وعثر بداخله على 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب أمريكى الصنع احدهما "غير مبلغ بسرقتها" والأخرى مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من شخص " لا يمكنه الإرشاد عنه " بمحافظة سوهاج، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.