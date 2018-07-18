القبض على المتهمين بإشعال النيران بمحل أقمشة بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بإشعال النيران بمحل أقمشة بمنطقة المطرية، بسبب خلافات مع صاحب المحل تاجر أقمشة، عقب معاتبة أحد المتهمين لصاحب المحل على بيعه شقة سكنية لع واكتشافه بيعها لآخر، واتهمه بالنصب، وهو ما دفعه للاشتراك مع آخر ين وإشعال النيران فى المحل، وتم ضبطهم، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا بنشوب حريق بعقار بمدينة عرفات، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق، ونشب الحريق بمحل أقمشة، بالطابق الأرضى، بمساحة 2×5 متر، ملك "خالد م ع" 40 سنة، تاجر أقمشة، نتج عن ذلك احتراق باب المحل، و70 توب قماش، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وعثر بمحل الواقعة على جركن بداخله كمية من سائل البنزين.

وبسؤال مالك المحل اتهم "خالد إ أ" 35 سنة، بالحضور للمحل ملكه صحبة آخر ين "غير معلومين لديه" وإضرام النيران بالمحل بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، وحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء معاتبته للمشكو فى حقه لقيامه ببيع وحدة سكنية، واكتشافه بيع ذات الشقة لشخص آخر واتهمه بالنصب.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها فى حقه بالاشتراك مع كل من "سيد ق ع" 34 سنة، مهندس، شقيق زوجة المشكو فى حقه، و"عادل ع ع" 23 سنة، عامل بمصنع ملابس، و"الحسينى ر ع" 33 سنة، صاحب مكتب بيع ملابس، و"عبد الله ع س" 30 سنة، شريك بالمكتب، وتم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه بالسب والضرب أثناء تواجدهما بجلسة صلح بمنطقة سكنهما لإنهاء الخلافات المالية القائمة بينهما الأمر الذى أثار حفيظته فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا للمحل ملك المجنى عليه وقاموا بسكب كمية من سائل البنزين على باب المحل وإشعال النيران به , ولاذوا بالفرار، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بإضرام النيران عمداً بالمحل ملكه وإحداث التلفيات المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.