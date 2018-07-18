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العثور على مُدرِّسة متوفية داخل شقتها فى الإسماعيلية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:14 ص
العثور على مُدرِّسة متوفية داخل شقتها فى الإسماعيلية جثه - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر مواطن على جثة شقيقته متوفية داخل شقتها بمنطقة أبو سلطان التابعة لدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز فايد من أحد المواطنين، يفيد بالعثور على شقيقته متوفية داخل شقتها بقرية أبو سلطان، وأضاف المبلغ فى بلاغه بأنه عند سؤال جيران شقيقته عنها أفادوا بأنهم لم يروها منذ عدة أيام، مما أدى إلى قيامه بكسر باب الشقة ليجد شقيقته متوفية داخل الشقة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تمت مناظرة جثة المتوفية "تغريد.ح.س"، 38 عاما، مدرسة سابقة بمدرسة فايد الصناعية، وبمناظرة الجثة بمعرفة المباحث والنيابة تبين عدم وجود أى إصابات بالجثة وأنها ترتدى كامل ملابسها.

 

وبسؤال شقيقها أكد أن شقيقته تعانى من أمراض نفسية منذ فترة كبيرة وأنها كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات المتخصصة فى علاج الأمراض النفسية والعصبية وأن شقيقته تقيم بمفردها فى الشقة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها والتصريح بدفن الجثة.


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