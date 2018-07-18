السكة الحديد: تحديد الشركة الفائزة بتصنيع 1300 عربة جديدة والتعاقد معها قريبا

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تحديد الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد الـ300 عربة الجديدة التى تعتزم الهيئة شراءها والتعاقد معها قريبًا، حيث يتنافس عرضان أحدهما روسى مجرى والآخر صينى على الفوز بتوريد هذه العربات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التقييم الفنى للعروض المتقدمة لتصنيع وتوريد هذه العربات انتهت، ويجرى حاليًا إنهاء أعمال التقييم المالى ومراجعتها، مشيرًا إلى أن هذه العربات تشمل 800 عربة مميزة و200 عربة مميزة مكيفة و300 عربة مكيفة، وسيتم توفير تكلفتها بالكامل من خلال قرض حكومى ميسر ستتقدم به الشركة الفائزة بالعرض.

يذكر أن هيئة السكة الحديد حددت الجدول الزمنى لتوريد العربات الـ1300 بــ40 شهرًا، بحيث لا تتعدى فترة التوريد هذا الموعد من تاريخ التعاقد، بجانب تجميع وتصنيع 30% من هذه العربات على الأقل داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع وتسعى لزيادة النسبة لـ 40%، بالإضافة إلى اشتراط على كل عرض أن يكون متضمنًا تمويل للتكلفة فى صورة قرض حكومى ميسر، حيث يراعى خلال التقييم المالى للعروض شروط القرض الحكومى الميسر وفائدته وفترة السماح لسداده وفترة السداد.