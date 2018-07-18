الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

كتب حسن مجدى

قال الدكتور حماد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن زراعة الأزر المزروعة حاليا بمساحة تبلغ 824 ألف فدان وقد تصل بسبب المخالفات إلى مليون فدان، وتلك المساحة تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر.

وأوضح عبد الدايم، فى حواره مع برنامج مساء دى إم سى، مع الإعلامى أسامة كمال، أن مصر لديها مشكلة فى المياه وهناك مناطق مسموح لها بزراعة الأرز ومناطق أخرى ومحافظات كاملة ممنوع عنها زراعة الأرز، مشددا على أن سعر الأرز لن يرتفع خاصة بعد قرار الاستيراد.

وأضاف، أن ناتج الـ824 فدان بدون المخالفات يصل إلى 2.9 مليون طن أرز أبيض واستهلاكنا فى حدود الـ3 مليون طن.. ولهذا فالفجوة ليست كبيرة.