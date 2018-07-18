video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالدستور

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:24 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالدستور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

شدد رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوى للانتخابات والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية وتشكيل الحكومة.

 

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، عبدالله علياوى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن تصريحات الرئيس فؤاد معصوم جاءت خلال لقاء مع عدد من القيادات السياسية لم يحضره رئيس الوزراء حيدر العبادى وأناب عنه أحد قيادات ائتلاف النصر، موضحا أن اللقاء ناقش أيضا التظاهرات فى المحافظات والإعداد لتوصيات يتم تقديمها للحكومة حول حل المشاكل.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التى جرت فى وقت سابق جدلا واسعا بين الاوساط السياسية، مما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذى تضمن إعادة العد والفرز اليدوى لكل المراكز الانتخابية.

 


إضافة تعليق

الرئيس العراقى

العراق

أخبار العراق

احترام نتائج الانتخابات

الالتزام بالدستور




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة