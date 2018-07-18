الرئيس العراقى يؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالدستور

بغداد أ ش أ

شدد رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوى للانتخابات والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية وتشكيل الحكومة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، عبدالله علياوى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن تصريحات الرئيس فؤاد معصوم جاءت خلال لقاء مع عدد من القيادات السياسية لم يحضره رئيس الوزراء حيدر العبادى وأناب عنه أحد قيادات ائتلاف النصر، موضحا أن اللقاء ناقش أيضا التظاهرات فى المحافظات والإعداد لتوصيات يتم تقديمها للحكومة حول حل المشاكل.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التى جرت فى وقت سابق جدلا واسعا بين الاوساط السياسية، مما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذى تضمن إعادة العد والفرز اليدوى لكل المراكز الانتخابية.