الداخلية تضبط 671 قضية تموينية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين في ضبط (35) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و (261) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط (23) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (72) قضية فى مجال الغش التجارى وضبط (671) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و (35) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

وضبطت شرطة التموين (30) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وتم ضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و (9) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.