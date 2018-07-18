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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:42 ص
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الخارجية السودانية: كير ومشار يوقعان الخميس اتفاقا لتقاسم السلطة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:00 ص
الخارجية السودانية: كير ومشار يوقعان الخميس اتفاقا لتقاسم السلطة رئيس جنوب السودان سلفاكير
الخرطوم (أ ف ب)
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أعلنت الخارجية السودانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستوقع مع المتمردين بالجنوب غدا  الخميس، اتفاقا لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائى فى 26 يوليو، على ما أفادت الثلاثاء، السلطات فى السودان المجاور.

وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان صدر فى الخرطوم حيث تجرى جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو، "تعلن الوساطة السودانية فى النزاع الداخلى بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع فى ذلك البلد الشقيق لاتفاق فى ملف الحكم وتقاسم السلطة".

وأضاف البيان أن الوساطة السودانية "لم تتلق من أى طرف ما يفيد برفض" الاتفاق.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم التوقيع بعد غد الخميس، بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائى فى يوم الخميس الموافق 26/7/2018".

وحصل جنوب السودان على استقلاله من السودان فى 2011 بدعم من الولايات المتحدة التى لا تزال أكبر مانحى المساعدات لجوبا.

وفشلت العديد من الجهود لإحلال السلام فى البلد الذى شهد عمليات قتل أتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التى وثقها مسؤولون حقوقيون فى الأمم المتحدة.

ودخل جنوب السودان فى حرب أهلية أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

والأسبوع الماضى فرض مجلس الأمن الدولى حظرا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب.


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