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الحوثيون يستهدفون مجمعا حكوميا باليمن واستشهاد 5 مدنيين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:19 م
الحوثيون يستهدفون مجمعا حكوميا باليمن واستشهاد 5 مدنيين اليمن - أرشيفية
كتبت - إيمان حنا
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استهدفت المليشيا الحوثية المجمع الحكومى بالحزم بمحافظة الجوف وسط تجمع للنساء والأطفال أثناء حفل زفاف وتم إطلاق صاروخ كاتيوشا على المجمع بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

 

نتج عن الاستهداف الهمجى والعبثى استشهاد 5 مدنيين وجرح 6 آخرين، والضحايا: هم هاجر عبد الله صالح التام 14 عاما، تهانى صالح البروشى، إشراق حسن على فاضل، 9 سنوات، حمزة حمير ناصر المسفلى 9 سنوات، وداد حمير ناصر المسفلى 16 عاما.

 

أما الجرحى فهم ندى صالح البروشى 25 عاما، أمينة يحيى على يحيى 45 عاما، مغنية صالح الدعوس 30 عاما، عاتكة محمد صالح الأحمدى 15 عاما، أمل محمد مسعد نعمان 26 عاما، صالح محمد صالح الأحمدى 4 سنوات.

 

وأشار التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، إلى أن هذا يعد انتهاكًا للقانون الدولى والإنسانى ومواده العرفية باستهداف المدنيين الأبرياء.

 

وتتوعد العناصر الحوثية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستهداف الموقع من قبلهم دليل تخبطهم وإفلاسهم.

 


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الجوف

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الشعب اليمنى




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