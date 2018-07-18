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وإرسالها للقضاء الأعلى خلال أيام..

"التفتيش القضائى" ينتهى من إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:24 م
"التفتيش القضائى" ينتهى من إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية المستشاران مجدى أبو العلا وحسام عبد الرحيم
كتب إبراهيم قاسم
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كشفت مصادر أن قطاع التفتيش القضائى، أنتهى من إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018 – 2019، والتى تتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئاتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

وأوضحت المصادر، أن قطاع التفتيش القضائى سيقوم برفع الجزء الثانى من الحركة القضائية إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وذلك للموافقة عليها قبل ارسالها الى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها خلال أيام.

وأضافت المصادر،أن التفتيش القضائى راعى فى إعداد الجزء الثانى من الحركة على عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سلفا، والتى من أهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

 وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وافق أمس الثلاثاء على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2018-2019، ويشمل الجزء الأول من الحركة القضائية أعضاء النيابة العامة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح الباب التظلمات على الحركة القضائية خلال ساعات .


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