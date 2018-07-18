التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل القرار الخاص بإعادة تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، موضحة أن كل التصحيح سيتم بشكل يدوى بدلا من الإلكترونى للتأكد فقط من أنه لا توجد أى أخطاء تتعلق ببرنامج التصحيح الإلكترونى وعدم ظلم أى طالب.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات ستنتهى غدا الخميس من التصحيح، مشيرا إلى أن المركز القومى للامتحانات أكد أن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات القياسية ومن بنك الأسئلة ولا توجد أى أخطاء.

وتابعت:" ليس معنى إعادة تصحيح كراسة الإجابة الإضرار بالطلاب الناجحين الذين تفوقوا، ولن ينقص أى طالب درجة والمجاميع والدرجات التى حصل عليها الطلاب الناجحون كما هى ولن يضار أى طالب".

وأوضحت المصادر، أن إعادة التصحيح ليس معناه إلغاء النتيجة السابقة للطلاب الناجحين، كما أنه لن يتم إلغاء أى أسئلة وإعادة توزيعها، لافتة إلى أنه سيتم التأكد من التصحيح فقط.