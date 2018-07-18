التعليم: اتخذنا قراراً بإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نتائج مدارس المتفوقين، طبيعية وفقاً للامتحانات والإجابات والتصحيح، موضحاً أنه لا يوجد شبهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه عند إعلان النتيجة أمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار بإعادة تصحيح الأوراق ومراجعتها، وكذلك مدى جودة وصعوبة الأسئلة.

وأوضح، أنه لو كانت أسئلة أجمع عليها الطلاب أن فيها صعوبة كان سيتم توزيع الإجابات، على الأسئلة التى تم حلها.