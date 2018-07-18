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الاستئناف تتسلم مذكرة إحالة المتهمين بخطف تاجر سيارات والاتجار بالمخدرات بالجيزة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:29 م
الاستئناف تتسلم مذكرة إحالة المتهمين بخطف تاجر سيارات والاتجار بالمخدرات بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أعدت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مذكرة بأمر إحالة 4 متهمين خطفوا تاجر سيارات واعتدوا عليه بالضرب والتعذيب بسبب خلافات مالية بينهم، وسلمتها للنيابة الكلية بجنوب الجيزة والتى أحالتها لنيابة استئناف القاهرة.

ومن المقرر، أن تحدد "استئناف القاهرة" جلسة لمحاكمة المتهمين فى القضية أمام إحدى دوائر الجنايات بجنوب الجيزة؛ على خلفية اتهامهم بالخطف وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والاتجار فى المواد المخدرة.

تضمنت مذكرة أمر الإحالة اتهامات الخطف والتعذيب وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بعضها مسروق من أقسام الشرطة فى ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن الاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة للقانون.

وأرفق بمذكرة أمر الإحالة تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، والذى أثبت انها مواد مخدرة ممنوع تداولها بمقتضي القانون ويعاقب عليها وفقًا للقانون العقوبات، حددت كمية المواد ونوعيتها.

كما أرفق بمذكرة أمر الإحالة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين والذى أكد صلاحيتها للاستخدام، فضلا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتاجر السيارات المجنى عليه فى الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا يفيد باتجار عدد من الأشخاص بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم بأحد المنازل، وعثر رجال المباحث على تاجر محتجز بالمنزل، واعترف المتهمون بخطفه، بسبب خلافات مالية، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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