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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:12 م
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الاتحاد الأوروبى يتبنى تدابير جديدة لمواجهة آثار الضرائب الأمريكية على الصلب

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:22 م
الاتحاد الأوروبى يتبنى تدابير جديدة لمواجهة آثار الضرائب الأمريكية على الصلب الاتحاد الأوروبى
بروكسل (أ ش أ)
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أعلنت المفوضية الأوروبية أنه سيتم تطبيق إجراءات تسمى بـ"حماية مؤقتة" وذلك على واردات الصلب لمنع إغراق السوق الأوروبية بالمنتجات الأجنبية.

وذكرت المفوضية الأوروبية -حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات المؤقتة تهدف لحماية صناعة الصلب الأوروبية من الصلب الأجنبى الذى لم يعد يجد فرصًا فى الولايات المتحدة بسبب الضرائب العقابية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

ومن جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم -فى بيان- أن قانون التعريفات الأمريكية يؤدى إلى تحويل التجارة مما قد يتسبب فى أضرار جسيمة لصانعى الصلب والعمال فى الاتحاد الأوروبي..مضيفة أنه لا يوجد خيار سوى إدخال إجراءات وقاية لحماية الصناعة الأوروبية ضد زيادة الواردات.

وأوضح البيان أن هذه التدابير ستطبق على جميع الدول فى العالم باستثناء عدد قليل من الدول النامية ذات الصادرات المحدودة وكذلك النرويج وأيسلندا وليختنشتاين (دولة غير ساحلية تقع فى جبال الألب فى أوروبا الوسطى).

ومن المقرر أن يزور جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية واشنطن فى 25 يوليو الجارى لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكى بهدف نزع فتيل التوتر بين الجانبين.

يذكر أن منذ مطلع شهر يونيو الماضى، فرضت الولايات المتحدة 25٪ من الرسوم الجمركية على الصلب الأوروبى وهو القرار الذى سبق للاتحاد الأوروبى أن قدم به شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

ومن المرجح أن يزداد النزاع التجارى بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حيث يهدد ترامب بفرض ضرائب على الواردات الأمريكية من السيارات المنتجة فى الاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أنه بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يستطيع الاتحاد الأوروبى فرض رسوم "حماية مؤقتة" لما يصل إلى 200 يوم إذا تبين بشكل مبدئى أن زيادة الواردات سببت أو تهدد بإحداث ضرر كبير بقطاعيه للصلب والألومنيوم.

 


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