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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:54 ص
الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس  معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب  نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ،  والرياح  أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، يتوقع انخفاض طفيف غدا الخميس بدرجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.
 
 
 

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