الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بدءً من الجمعة المقبلة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض تدريجى لدرجات الحرارة بدءً من الجمعة القادم، يصاحبه أيضا انخفاض نسب الرطوبة.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز"، إن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن منخفض الهند الموسمى السبب الرئيسى فى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على حد سواء.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، قال إن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدى إلى تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، ولكن هذه الشبورة ستكون خفيفة على بعض الطرق بدءً من يوم الجمعة بسبب انخفاض درجات الحرارة.