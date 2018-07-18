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الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:17 ص
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اضبط مخالفة.. التفاف نباتات حول أبراج الضغط العالى ببيلا كفر الشيخ "صور"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:00 ص
اضبط مخالفة.. التفاف نباتات حول أبراج الضغط العالى ببيلا كفر الشيخ "صور"
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت شكاوى أهالى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من تهالك الأعمدة وأهمال المسئولين بهندسة كهرباء بيلا، وبرغم تعدد الشكاوى إلا أن شركة الكهرباء لا تهتم بشكاوى المواطنين، ونرصد بالصور الإهمال الذى يعانى منه الأهالى .

وقال جلال خليل، من أهالى قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، تعانى عدد من القرى والعزب من إهمال المسئولين بهندسة بيلا، لعدم إحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة والأسلاك، فى حين تشهد قرى أخرى تبديل أعمدة خاليه من العيوب ومازالت جديدة بأعمدة جديدة أخرى منها قرية حازق .

وقال جلال، كما يوجد برجان للضغط العالى على الطريق العام يتلف بطولهما نبات "ست الحسن" أمام محطة مياه الشرب بقرية إبشان، ولم يتحرك أحد من المسئولين لنزع هذه النباتات عن البرجين .

وقال المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ حريص على إحلال وتجديد جميع الأعمدة والأسلاك حرصا على سلامة المواطنين، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

استخدام الشبشب عازل بأحد الأعمدة الكهربائية بعزبة بركات
استخدام الشبشب عازل بأحد الأعمدة الكهربائية بعزبة بركات

 

استخدام زجاجة بلاستيكية كعازل بأحد الأعمدة بعزبة بركات
استخدام زجاجة بلاستيكية كعازل بأحد الأعمدة بعزبة بركات

 

كابل المحول ملقى على الأرض ويهدد الأطفال بالموت بقرية النحاس
كابل المحول ملقى على الأرض ويهدد الأطفال بالموت بقرية النحاس

 

نبات ست الحسن
نبات ست الحسن

 

وضع الأخشاب كمكمل للأعمدة المتهالكة واستخدامها لحمل الأسلاك بعزبة العرب وفى هدى سلطان
وضع الأخشاب كمكمل للأعمدة المتهالكة واستخدامها لحمل الأسلاك بعزبة العرب وفى هدى سلطان

 

لوحة مفاتيح بدون المفاتيح التى تستخدم فى فصل التيار الكهربائى ولرد الصدمات الكهربائية
لوحة مفاتيح بدون المفاتيح التى تستخدم فى فصل التيار الكهربائى ولرد الصدمات الكهربائية

 

ترشيح الزيت حول المحمول بعزبة
ترشيح الزيت حول المحمول بعزبة

 

لوحة مفاتيح خالية من المفاتيح بعزبة أبو شادى
لوحة مفاتيح خالية من المفاتيح بعزبة أبو شادى

 

تهالك أحد الأعمدة
تهالك أحد الأعمدة

 

سوء حالة عمود والأسلاك
سوء حالة عمود والأسلاك

 


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أبراج كهرباء

الضغط العالي

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