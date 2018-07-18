video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد قتلى مبنيين فى نيودلهى إلى ثلاثة أشخاص

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:09 م
ارتفاع عدد قتلى مبنيين فى نيودلهى إلى ثلاثة أشخاص الشرطة الهندية
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إن مبنى سكنيا مؤلفا من ستة طوابق انهار ليسقط على مبنى مجاور قرب نيودلهى مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت الإنقاض.

وأضافت الشرطة وفريق إنقاذ أن المبنى انهار فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بمنطقة جريتر نويدا وأن طاقم الإنقاذ يتحرك بحرص وسط الحطام بحثا عن ناجين.

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية للاستجابة للكوارث لرويترز "انهار المبنيان بسرعة. جهود الإنقاذ تستغرق وقتا إذ لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لرفع الحطام حتى لا نؤذى الضحايا المحاصرين".

ونقلت وسائل إعلام هندية عن آرون كومار سينج، المسؤول الكبير فى إدارة الإطفاء فى المنطقة قوله إن 12 عاملا على الأقل كانوا داخل المبنى السكنى قبل انهياره وربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إن الكلاب التي يُعتمد عليها فى عمليات البحث نُشرت فى الموقع لكن لم تعثر على أى ناجين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فقدان طيار بعد تحطم مقاتلة من طراز "ميج 21" شمال الهند

برلمان الهند يناقش اقتراحا لنزع الثقة من حكومة مودي

صور.. انهيار مبنى من 6 طوابق فى الهند و أكثر من 50 شخصا تحت الأنقاض

الهند

الشرطة الهندية

نيودلهى

انهيار مبنى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة