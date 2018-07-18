ارتفاع عدد قتلى مبنيين فى نيودلهى إلى ثلاثة أشخاص

رويترز

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إن مبنى سكنيا مؤلفا من ستة طوابق انهار ليسقط على مبنى مجاور قرب نيودلهى مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت الإنقاض.

وأضافت الشرطة وفريق إنقاذ أن المبنى انهار فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بمنطقة جريتر نويدا وأن طاقم الإنقاذ يتحرك بحرص وسط الحطام بحثا عن ناجين.

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية للاستجابة للكوارث لرويترز "انهار المبنيان بسرعة. جهود الإنقاذ تستغرق وقتا إذ لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لرفع الحطام حتى لا نؤذى الضحايا المحاصرين".

ونقلت وسائل إعلام هندية عن آرون كومار سينج، المسؤول الكبير فى إدارة الإطفاء فى المنطقة قوله إن 12 عاملا على الأقل كانوا داخل المبنى السكنى قبل انهياره وربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إن الكلاب التي يُعتمد عليها فى عمليات البحث نُشرت فى الموقع لكن لم تعثر على أى ناجين.