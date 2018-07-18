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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:13 م
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العقب بقوص

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:41 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العقب بقوص الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص
قنا – هند المغربى
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نجحت القيادات التنفيذية ومديرية الأوقاف بمحافظة قنا، بالتنسيق والأجهزة الأمنية، ولجنة المصالحات، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العقب بمركز قوص التابعة لمحافظة قنا.

 

حيث تم إنهاء الخصومة الثأرية بعد وقوعها بعامين، وعقد عدة جلسات بين طرفى الخصومة، بحضور عدد من كبار العائلات بالمحافظة، حضر جلسة الصلح الذى عقد بسرادق كبير بقرية العقب جنوب محافظة قنا، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والقيادات الأمنية، والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، ودكتورة هدى المغربى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، والآلاف من أبناء مركز قوص.

 

وقام كلا من الطرفين، بالتصافح والتعاهد على وقف نزيف لدم، وإنهاء الخلاف بين العائلتين.

 
الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص (1)
الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص 

الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص (2)
الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص 

الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص (6)
الخصومة الثأرية بقرية العقب قوص

 


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