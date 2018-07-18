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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
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إعادة تشغيل خط سرفيس أتوبيس غرب مدينة المنيا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:58 م
إعادة تشغيل خط سرفيس أتوبيس غرب مدينة المنيا تدشين خط سرفيس -أرشيفية
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دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بداية العمل بخط سرفيس أتوبيس جامعة  المنيا ، والذى يبدأ من أطراف ضواحى غرب مدينة المنيا بدءاً من شارع مضرب الأرز وحتى جامعة المنيا ويخدم ما يقارب 250 ألف نسمه وذلك فى إطار تقديم الخدمات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين .

وأوضح المهندس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الخط لاقى استحسان المواطنين وقد تم تشغيله بعد استيفاء الدراسات المرورية والتنسيق مع إدارة المرور.

وأكد رئيس المركز ، على أن هذا الخط توقف العمل به منذ فتره طويلة مما شكل عبء كبيرا علي المواطنين  وبخاصة أولياء الأمور أثناء الدراسة  بالمدارس و الجامعة ، مما استدعى إعادة  تفعيل هذا الخط من جديد  نظرا  للحاجة  الماسة إليه ولتخفيف الأعباء عن المواطنين للوصول إلي أعمالهم  باستخدام 3  مواصلات،  وأضاف أنه جاري دراسة آليات وطرق تشغيل خطوط أخري معطلة في القريب العاجل، وذلك لانجاز أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطن.

 


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