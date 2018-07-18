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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:10 م
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إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع ونقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:31 ص
إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع ونقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء عمله بمبنى كلية الصيدلة الكائن بجوار البنك فرع جامعة المنوفية، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ب .ش. ع"  31 سنة، عامل ومقيم عزبة الشركة مدينة الفيوم، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح وتورم  بالرأس ادعاء سقوط من الطابق الرابع.
 
بالانتقال والفحص وسؤاله، قرر أنه حال تواجده بالعمل بمبني كلية الصيدلة الكائن بجوار البنك الأهلي فرع الجامعة، سقط من فتحة بجدار الطابق الرابع، تطل على منور العقار لاعتقاده أنه سلم العقار، وحدثت إصابته، واتهم كل من المهندس المسئول عن المبني والمقاول القائم بالأعمال بالمبني "لم يستجوبا " بالإهمال ونفي الشبهة الجنائية .
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12341 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة  . 
 
 
 

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