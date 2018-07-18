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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
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إزالة 300 حالة تعدٍ وإشغالات فى حملة جنوب بنى سويف

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:42 م
إزالة 300 حالة تعدٍ وإشغالات فى حملة جنوب بنى سويف إزالة إشغالات
بنى سويف - أيمن لطفى
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أسفرت حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اليوم بالتعاون مع قسم شرطة المرافق ببنى سويف، عن إزالة 300 حالة تعدٍ وإشغالات من شوارع المدينة شملت مقاعد، وترابيزات من المقاهى والباعة الجائلين وإعلانات وتندات وبروز.

 

وشارك فى الحملة التى استخدمت فيها معدات وسيارات الوحدة كل من عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن، اللواء فؤاد الوكيل والمقدم هشام لطفى مأمور مركز الفشن والرائد احمد حسين رئيس المباحث والرائد رامى كامل رئيس مباحث شرطة المرافق ببنى سويف ويحيى ياسين نائب رئيس مدينة الفشن وأحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات بالوحدة.


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