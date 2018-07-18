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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:01 م
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إحالة 38 من العاملين بمكتب صحة رابع المحلة للنيابة لتركهم العمل

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:39 م
إحالة 38 من العاملين بمكتب صحة رابع المحلة للنيابة لتركهم العمل المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى
الغربية - مصطفى عادل
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قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، إحالة 38 من العاملين بمكتب صحة رابع، بينهم 8 أطباء للنيابة لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وترك العمل بدون إذن.
 
جاء ذلك، أثناء التفتيش والمرور المفاجئ الذى قام به رئيس المدينة، يرافقه إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة على مكتب صحة رابع المحلة، والإدارة الصحية أول، للتأكد من انتظام العمل وحرصا منه على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن، ولاحظ ترك الموظفين للعمل، فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.
 
 

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