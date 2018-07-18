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إحالة عاطل للجنايات قتل والدته لسرقتها وشراء المخدرات فى مدينة نصر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:21 م
إحالة عاطل للجنايات قتل والدته لسرقتها وشراء المخدرات فى مدينة نصر جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات وقتل أمه بسكين لسرقتها، وشراء المخدرات داخل شقته بمنطقة عزبة الهجانه.  

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بمقتل ربة منزل منزل سيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة عزبة الهجانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بجرح نافذ فى جسدها نتيجة طعنها بسكين.

 

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة نجل المجنى عليها "كامل م"، عاطل ومدمن مواد مخدرة، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين أمه لطلب منها نقودا لشراء المخدرات، ولكنها رفضت فقرر قتلها لسرقتها للأنفاق على إدمانه وشراء المخدرات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته للجنايات.


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