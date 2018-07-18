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الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:04 م
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أوكرانيا تؤكد ترحيل مدون تركى يشتبه بعلاقته بفتح الله جولن

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:50 م
أوكرانيا تؤكد ترحيل مدون تركى يشتبه بعلاقته بفتح الله جولن فتح الله جولن
كييف (أ ف ب)
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أكد مكتب النائب العام الأوكرانى، الاربعاء أنه تم ترحيل مدون تركى إلى بلاده متهم بعلاقته بحركة فتح الله جولن التى تتهمها انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية العام 2016.

وكانت وكالة الاناضول التركية الرسمية ذكرت الاحد ان المدون يوسف انان تم طرده من اوكرانيا فى اطار عملية لوكالة الاستخبارات التركية ضد "جماعة ارهابية".

وذكر مصدر فى مكتب النائب العام لوكالة انترفاكس-اوكرانيا للانباء الاربعاء ان "مكتب النائب العام الأوكرانى اصدر امرا بالترحيل بناء على طلب تركيا"، ولم يتسن لوكالة فرانس برس الاتصال بالمتحدثة باسم النائب العام او المتحدث باسم المكتب.

والثلاثاء ذكرت المتحدثة باسم الشرطة المحلية اولينا بيرينا لوكالة فرانس برس ان انان "اوقف" فى مدينة ميكولاييف جنوب اوكرانيا "من جانب اجهزة الامن الاوكرانية التى اقتادته" الى مكان غير معروف، واوضحت المتحدثة ان انان يحمل تصريح اقامة فى اوكرانيا وهو متزوج من اوكرانية.

ونفذت الاستخبارات التركية فى الاشهر الاخيرة عمليات عدة مماثلة تهدف الى استعادة انصار مفترضين لجولن يشتبه بضلوعهم فى محاولة الانقلاب.

 


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أخبار أوكرانيا

ترحيل مدون تركى

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