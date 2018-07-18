أمن الإسكندرية ينهى إضراب مواطن بهيئة التأمين الصحى

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إضراب مواطن، طلب علاجه بالتأمين الصحى.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، من إدارة شرطة النجدة، بوجود شخص مضرب عن الطعام داخل مبنى هيئة التأمين الصحى بمنطقة سموحة دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم، للقاء المواطن "م م م" 73 سنة، بالمعاش مقيم منطقة خورشيد دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، والذى حامل لافتة ورقية دون عليها "مضرب عن الطعام لحين علاجى".

وبسؤاله، قال إنه مريض وتوجه للتأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه، إلا أن الطبيب المعالج طلب عرضه على الاستشارى المختص، وتحدد له ميعاد للكشف خلال شهر أكتوبر القادم، وتضرر من ذلك لمرضه، وتم التواصل مع مديرة التأمين الصحى بسموحة، والتى أنهت شكواه، وتم عرضه على الاستشارى المختص، وصرف العلاج اللازم له .

تسبب ذلك، فى عدول المواطن عن إضرابه، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.