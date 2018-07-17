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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:54 م
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250 طالبا يتقدمون لتسجيل رغباتهم آليا بجامعة بنى سويف

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:41 م
250 طالبا يتقدمون لتسجيل رغباتهم آليا بجامعة بنى سويف معامل الحاسب الآلى بجامعة بنى سويف
بنى سويف- أيمن لطفى
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شهدت معامل الحاسب الآلى بجامعة بنى سويف إقبالا من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات الجامعة لتسجيل رغباتهم وفقا للحد الأدنى المعلن عنه للقسمين العلمى والأدبى إذ وصل عدد المتقدمين على مدى يومين 250 طالبا وطالبة " اليوم الاول 150 ، والثانى 100".

ومن جانبه، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن معامل الحاسب الآلى بالجامعة استقبلت الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا ، منذ أمس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وتستمر خمسة أيام،وفقا لشرائح المجاميع،وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة من مساء الجمعة وهو اليوم الأخير للمرحلة الأولى.

 وأضاف حسن أن الجامعة خصصت معمل مركز تكنولوجيا المعلومات بمقر كلية التجارة – فاصل 7، ومعمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بشرق النيل،ومعمل كلية الإعلام بحرم الجامعة ، بعد تجهيزها جميعًا مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم ، لافتاً إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة وبدون إجازات تيسيرًا على الطلاب وذويهم فى تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عن طريق موظفًى من العاملين بالكليات، مع العلم أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم تعديل وتغيير رغباتهم أكثر من مرة وسيلتزم الموقع بالتعديل الأخير وسوف يستبعد الرغبات التى دونت من قبل.


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