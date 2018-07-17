"يحيى" طالب استشهد والده و3 من أسرته وحقق حلمهم فى التفوق بالشهادة الأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

فقد والده و3 من أعمامه فى مجزرة مسجد الروضة بشمال سيناء، كتم أحزانه، حاملا وصية والده الشهيد أن يكون للتفوق ساعيا وعلى طريق العلم سائرا مهما كلف الثمن، وتمكن بعد أصعب ظرف يمكن أن يمر به شاب فى سنه من تحقيق نجاح مشهود والحصول على تفوق يفتخر به فى الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، حاصدا المركز الأول فى القسم الأدبى بنين.

الطالب يحيى عيد حمدان الحاصل على مجموع 85.4‎%‎، روى لـ"اليوم السابع" جانبا من كواليس تفوقه التى تحمل عنوان روح شهيد.

وقال يحيى، إنه بدأ دراسته فى معهد الجورة الأزهرى جنوب مدينة الشيخ زويد، ونتيجة ظروف الحرب على الإرهاب انتقل لمعهد العريش الأزهرى عندما رحلت أسرته بحثا عن الأمان، وخلال دراسته حصل على المركز الأول فى الصف الثانى الثانوى على مستوى معهد العريش.

فى بداية هذه العام الدراسى حيث الشهادة الثانوية الأزهرية، استشهد والده عيد حمدان سلامة رئيس شئون العاملين بمجلس مدينة الشيخ زويد وثلاثة من أبناء عمه فى مجزرة مسجد الروضة بخلاف باقى الأقارب.

وهو الحادث الجلل الذى دمعت لبشاعته كل عيون العالم فكيف هو وقد فقد أعز أهله وأقربهم إليه وهو فى مرحلة عمرية ودراسية يحتاجهم بجانبه .

وأضاف، أنه كتم أحزانه المتراكمة، وقرر ألا يستسلم عملا بوصية والده، وفوجئ بتحد جديد وهو توقف الدراسة فى النصف الثانى من العام الدراسى، وحاول جاهدا تعويض الفائت فلا وقت للتوقف والتسويف وهو على أعتاب سنة دراسية فاصلة فى مستقبله.

وقال إنه عوض الفاقد الدراسى بالدروس الخصوصية فى بعض المواد مستثنيا الإنجليزى والفرنسى والمواد الشرعية التى اعتمد فيها على نفسه، وكان شديد الحرص على أن ينال الشهادة الثانوية، ويكون مصدر فخر لوالده الشهيد .











