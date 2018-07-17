وكيل صحة الإسكندرية يشدد على تحديث قواعد بيانات القوى البشرية بالمديرية

عقد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعا مع مديري المناطق الطبية لمناقشة تقارير المرور المكثف على المنشآت الطبية خلال الفترة السابقة استجابة لكثرة شكاوى المواطنيين من متلقى الخدمات الطبية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الاهتمام بشكوى المرضى سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات، على أن يتم فحصها والتأكد من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات المشددة مع أى تقصير وتيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية والإبلاغ الفورى عن أى معوقات تواجه الفريق الطبى خاصة نقص المستلزمات الطبية وغير الطبية.

كما أكد على ضرورة تحديث قواعد البيانات الخاصة بالقوى البشرية مع إعادة توزيع القوى البشرية لتغطية الوحدات التى تعانى من عجز شديد وإعادة تقييم الحالة الإنشائية للوحدات خاصة الكراسى الخاصة بأماكن انتظار المرضى ووجه إلى إنشاء مكتب للمتابعة بكل منطقة يعمل على تلافى السلبيات وحل المشكلات ، ووجه " أبو سليمان " باستمرار فرق المرور المكثف ورفع تقاير المرور اول بأول إلى مدير المديرية.