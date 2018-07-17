وفاة شاب بالشرقية بعد توثيقه بالحبال من قبل أسرته لمنعه من تعاطى الإستروكس

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب عمره 17 سنة، بقرية سنهوت بمحافظة الشرقية، منذ قليل، مصرعه بعد توثيقه من قبل أحد أفراد أسرته ومنعه من الخروج من المنزل، بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح بالواقعة، لمباشرة التحقيق برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة" عاطف ح ط" 18 سنة مقيم قرية سنهوت مركز منيا القمح، وتبين من التحريات الأولية، قيام شقيق والد المجني عليه، بتوثيقه بالحبال داخل غرفته، ومنعه من الخروج من المنزل بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس، وتوفى إثر ذلك، وبمناظرة الجثة وجد أثار لتوثيق الحبال علي جسد المجني عليه، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.