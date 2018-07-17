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وزير الإعلام اليمنى: سنقضى على المشروع الفارسى بدعم التحالف لنا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:16 م
وزير الإعلام اليمنى: سنقضى على المشروع الفارسى بدعم التحالف لنا الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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قال الدكتور معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى؛ إنه قام بزيارة الجيش الوطنى وهم يخوضون معارك عنيفة بدعم وإسناد من التحالف ضد ميليشيا الحوثى على مشارف مران التى لا تبعد حاليا من مواقع الجيش سوى مسافة محدودة لا تتجاوز فى بعض المناطق كيلوا متر، فيما تعيش ميليشيا الحوثى الإيرانية حالة من الانهيار المتواصل.
 
 
وأضاف الإيريانى؛ أن تضحيات أبناء الجيش فى كافة الجبهات لن تذهب سدى وسيتم استعادة الدولة والقضاء على المشروع الفارسي وستعود اليمن لعروبتها وهويتها وسيرفع علم اليمن فى جبال مران، كما وعد الرئيس عبدربه منصور هادى، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".

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