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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:06 ص
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واشنطن تشكو أوتاوا وبكين وبروكسل ومكسيكو وأنقرة إلى منظمة التجارة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:16 ص
واشنطن تشكو أوتاوا وبكين وبروكسل ومكسيكو وأنقرة إلى منظمة التجارة منظمة التجارة العالمية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت واشنطن الاثنين، أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية فى حق كل من كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبى وتركيا بسبب إجراءات اتخذتها هذه الأطراف ردا على الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الألومنيوم والصلب.

وقال الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتزر فى بيان إن "الرسوم الجمركية الأمريكية التى فرضها الرئيس ترامب على الصلب والألومنيوم فى وقت سابق من هذا العام هى مبررة بحسب الاتفاقات الدولية التى أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين".

وأضاف "الإجراءات التى اتخذها ترامب قانونية بالكامل ومبررة تماما سواء بالنسبة إلى القانون الأمريكى أم إلى قواعد التجارة الدولية".

وفى المقابل فإن الإجراءات الضريبية الانتقامية التى اتخذها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة ليس لها، فى نظر المسؤول الأمريكى، أى اساس فى قواعد التجارة العالمية.

وقال "هذه الرسوم الجمركية يبدو أنها تتعارض مع الألتزامات التى قطعها أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية".

وكانت واشنطن فرضت فى مطلع مارس رسوما جمركيا بنسبة 25% على وارداتها من الصلب و10% على تلك من الألومنيوم.

وردّت بكين فى أبريل بفرض رسوم تراوح بين 15 و25% على بضائع أمريكية.

 


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