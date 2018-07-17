نائب رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع مسئول أممى آفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين

عدن (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمنى، المهندس أحمد الميسرى، اليوم الاثنين، مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى عدن، سيلفان ميرلين، عددًا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاربة المخدرات والتخلص من الألغام وتوسيع أوجه الدعم وتعزيز أفق الشراكة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير اليمنى أهمية الشراكة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائى وتحسين التواصل من خلال القنوات الرسمية، لافتاً إلى أن ما تقدمه منظمة الأمم المتحدة من مشاريع لليمن يحظى بتقدير واهتمام الحكومة والشعب اليمنى.

ثمن الميسرى الجهود الذى يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مختلف محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذ عدد من المشاريع فى الجانب الأمنى خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية وبالغة التعقيد الذى يمر بها الوطن نتيجة إنقلاب ميليشيات الحوثى الانقلابية على الدولة وقيادتها الشرعية.

وأكد المسئول اليمنى استعداد الحكومة الشرعية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وطاقمه وتذليل العقبات التى تعترض سير مهامهم بما يضمن تنفيذهم لمشاريعهم وخططهم بالشكل المطلوب وفق الخطط المرسومة.

بدوره استعرض المسؤول الدولي، بشكل مختصر المشاريع الذى ينفذها البرنامج فى عدن والمحافظات المحررة، متطرقاً إلى عدد من المشاريع الذى سينفذها المكتب خلال الأيام القادمة ضمن خطط برامجه.