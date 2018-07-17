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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:35 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة  ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة 1026 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46815 طن من البضائع العامة منها 91 سيارة نقل محملة بـ4201 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 7748 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13095 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3700 طن يوريا و4500 طن سوبر فوسفات و4500 طن علف و500 طن حديد و3500 طن رمل. 

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة وحركة الوارد 380 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2193 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9963 طن حديد و3311 طن فول و6000 طن خردة و1380 طن خشب زان و3186 طن أبلكاش و1445 طن مواسير و1525 طن صودا.
 


 

 


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