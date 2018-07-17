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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:26 م
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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة kemal.ka التركية لشحن 6750 طن صودا كاوية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:25 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة kemal.ka التركية لشحن 6750 طن صودا كاوية ميناء بورسعيد - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامة kemal. Ka التى تحمل الجنسية التركية لشحن 6750 طن صودا كاوية تمهيدا لمغادرتها الميناء.

 

ومن جانبها أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن سفينة البضائع kemal.ka تحمل الجنسية التركية يبلغ طولها 137 مترا بينما يصل الغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6750 طن صودا كاوية تمهيدا لمغادرتها رصيف الميناء.

 

وأشارت موانئ بورسعيد، بأنه يتراكى على رصيف الميناء 3 سفن بضائع وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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