موجز أخبار مصر للساعة 6.. البرلمان يخفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة البرلمان على خفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

البرلمان يخفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم..المجلس يوافق نهائيا بـ417 صوتا على قانون حساب معاشاتهم وتخفيضها من 80% لـ25% من آخر أجر وتطبيقه بأثره رجعى من إبريل 2018.. وعبد العال: نحن أمناء على المال العام

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا نداء بالاسم بـ 417 صوتا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات.

السلطات المصرية تنفى غلق معبر رفح أمام حركتى السفر والوصول فى الاتجاهين

أفادت السلطات المصرية بنفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البرى واستمرار فتحه أمام حركتى السفر والوصول وعبور الحالات الانسانية والعالقين فى الاتجاهين، وكذا المساعدات الانسانية على الرغم من وجود عطل فنى بشبكة الاتصالات وجارى إصلاحه.

وزير الإسكان: غداً بدء تسجيل البيانات لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية

صرح الدكتور مصطى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكترونى(www.hdb-reservation.com)، لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180متر وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ غداً الأربعاء18/7/2018، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31/7/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11مساء يوم السبت 18/8/2018.

الحكومة تنفى 7 شائعات: لا صحة لإضافة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية.. ولن يتم طرح بيض صينى بالأسوق.. مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد: وقف سائق قطار مترو عن العمل لاصطحابه طفلا بكابينة القيادة

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من 11 وحتى 17 يوليو الجارى، تم رصد 7 شائعات والتى تم نفيها جميعا.

بالأسماء.. ننشر الجزء الأول للحركة القضائية لعام 2018 - 2019

حصل اليوم السابع على تفاصيل الجزء الأول من الحركة القضائية والذى يشمل أعضاء النيابة العامة للعام القضائى 2018 - 2019، وقد وافق عليه مجلس القضاء الأعلى فى جلسته أمس.

على عبدالعال: جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على إسقاط عضوية بعض النواب

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت نداءً بالاسم على إسقاط العضوية عن بعض النواب وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم بالمجلس.

مصادر: زيادة أعداد المقبولين بتنسيق الكليات والمعاهد 2018

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات تتجه إلى زيادة الأعداد فى الكليات الجامعية بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد 2018؛ للتغلب على زيادة أعداد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة.

فيديوجراف.. كيف ستصبح مصر مركزًا إقليميا للغزل والنسيج فى 2020؟

تسعى مصر حاليا لتتحول إلى مركز إقليمي في صناعة الغزل والمنسوجات، خلال الأربع سنوات المقبلة، بحلول 2020، وذلك عبر إنشاء عدد من المدن النسيجية الجديدة، وسنتعرف على هذه المدن وأماكنها منها خلال الفيديوجراف التالي:

الترويج وحده لا يكفى.. جهود تنشيط السياحة تضيع هباء وسط إهمال المحليات.. الوزارة تسابق الزمن لزيادة الحركة هذا العام بمعدل 10%.. وحرائق "طريق الهرم - سقارة" تكشف غياب الوعى بقطاع السياحة كأهم مصادر للدخل القومى

صحيح أن مقومات السياحة تقوم بالأساس على المقاصد السياحية من منتجعات وشواطئ ومبان أثرية ومعابد ومتاحف وهى المقومات التى حبا الله بها مصر، فلا يوجد نوع من أنواع السياحة إلا وتجده فى أم الدنيا، الأمر الذى منحها مكانة سياحية عالمية وإقليمية، وجعل من السياحة مصدرا من أهم مصادر الدخل القومى.

توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى خلال العام الجارى.. ارتفاع معدل النمو لـ5.5%.. واستقرار متوسط التضخم عند 14.4%.. وانخفاض الدين لـ86%.. والمراجعة الرابعة فى نوفمبر المقبل يليها شريحة بـ2 مليار دولار

أصدر صندوق النقد الدولى مؤخرًا مراجعته، التى أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصرى فى السنة المالية 2018-2019.

إصابة 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيبت اليوم 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية بداخل المزارع المنتشرة بالظهير الصحراوى الغربى فى مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، حينما انقلبت بهن سيارة ربع نقل، أثناء عودتهن لمنازلهن.

كيف تسجل بيانات مريضك فى الموقع الإلكترونى للجراحات الحرجة × 4 خطوات

فى إطار خطة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة للمرضى أطلقت الحكومة موقع لتسجيل هذه القوائم والبدء فى التعامل معها فورا.

منظمة الصحة العالمية: 22.8% من المصريين مدخنين.. و0.5% من النساء

قالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها اليوم، إنه يعد استهلاك التبغ واحدًا من أهم عوامل الخطورة التى تؤدى إلى الوفاة المبكرة وإلى الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة، والتى يمكن منعها.

تجديد حبس المتهمين بالتخلص من جثث أطفال المريوطية 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين الثلاثة فى واقعة التخلص من جثث "أطفال المريوطية"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

تنسيق الثانوية العامة 2018.. الجمعة آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى

تنسيق الثانوية العامة2018، ينتهى مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق يوم الجمعة المقبل، نهاية للمدة التى حددتها وزارة التعليم العالى لطلاب هذه المرحلة.

زوجة تميم تحرض القطريين على عدم الحج: من يذهب يتحمل إثما

استمرار لسياسة الاستفزاز القطرية، واستخدام أسلوب الترويع والتحذير لمواطنيها وخاصة مع اقتراب موسم الحج، حاولت زوجة أمير قطر جواهر آل ثانى، إشعال الأوضاع والتأكيد على القطريين على رفض السعودية دخولهم لقضاء فريضة الحج.

أسرار جديدة فى "صفقة المليار" بين قطر وأمراء الإرهاب.. "BBC" تنشر نص محادثات سفير الدوحة ببغداد ومسئول قطرى.. والرسائل تكشف تفاصيل اتفاق "الحمدين" مع "حزب الله" وميليشيات بغداد لتحرير رهائن وتقديم الدعم المادى

كشف تقرير جديد نشره موقع بى بى سى تفاصيل جديدة حول الصفقة القطرية التى تقدر بمليار دولار التى دفعتها الدوحة إلى كتائب حزب الله العراقية، للإفراج عن عدد من أبناء الأسرة الحاكمة الذين دخلوا جنوب العراق بغرض الصيد، فضلا عن دفع الدوحة أموال ضخمة إلى جبهة النصرة الإرهابية والدخول فى اتفاق المدن الأربعة لتهجير أبناء الشعب السورى من مدنهم مقابل الإفراج عن الصيادين القطريين.

"قصة نجاح تطارده الشائعات".. فيلم تسجيلى عن "اليوم السابع" فى برنامج "صباح دريم".. الإعلامية قصواء الخلالى: الصحيفة تحولت إلى مدرسة للصحفيين فى الوطن العربى ومركز للأخبار ..وتؤكد: الموقع الأكثر زيارة ومصداقية

برنامج "صباح دريم" أعد فيلمًا تسجيليًا عن "اليوم السابع"، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع"، بعنوان "اليوم السابع .. إمبراطور الصحافة الإلكترونية نجاح تطارده الشائعات".

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

أحمد شوبير ينضم لكوكبة نجوم شاشة أون سبورت

فى إطار تحديث وتطوير قناة أون سبورت الأفضل رياضيا على مستوى القنوات المفتوحة وفى إطار خريطة برامجية منافسة، وقع الكابتن أحمد شوبير عقدا جديدا مع شبكة قنوات أون لمدة ثلاث سنوات.

محكمة الجنج تقضى بحبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر فى قضية ضرب زوجته

قضت محكمة جنح المطرية، بحبس المطرب الشعبى محمود أحمد حسينى محمد وشهرته "محمود الحسينى"، 3 أشهر، وكفالة 200 والزامه بتأدييه 5001 على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة.