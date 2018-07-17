مقتل 14 مسلحا فى ضربات جوية شمال غرب كركوك بالعراق

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قُتل 14 مسلحا اليوم الثلاثاء، فى ضربات جوية لطيران التحالف الدولى شمال غرب كركوك العراقية.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى قوله: إن طيران التحالف الدولى بقيادة واشنطن أثناء تغطيته للعمليات التى أطلقتها الشرطة الاتحادية الفرقة الثالثة بمرتفعات قره جوخ شمال غربى كركوك، قصف مواقع للمسلحين مما أدى إلى مقتل 14 مسلحا.

وأضاف المصدر أن الضربات الجوية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية العراقية التى حددت إحداثيات المواقع الخاصة بالمسلحين.

يذكر أن محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد تشهد استقرارا أمنيا نسبيا ولكنها تسجل خروقا أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى فى عمليات أمنية.