مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الزراعى، أمام قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم.
تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم علي طريق اسيوط سوهاج الزراعي.
بالانتقال والإسعاف تبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي ساحل سليم المركزي والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، تحرر محضر بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.
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