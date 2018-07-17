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مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:10 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط حادث تصادم -أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الزراعى، أمام قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم علي طريق اسيوط سوهاج الزراعي.

بالانتقال والإسعاف تبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي ساحل سليم المركزي والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، تحرر محضر بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

 

 


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