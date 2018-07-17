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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:14 م
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مصرع مزارع فيى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبوتشت بقنا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:48 ص
مصرع مزارع فيى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبوتشت بقنا جثة - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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لقي مزارع، مصرعه، إثر تلقيه وابل من الأعيرة النارية، على خلفيه تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.
 
 
وتلقى مرفق أسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا، يفيد مصرع "عبدالناصر بدوي السمان" 47 عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية، على الفور تم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث وإيداع الجثة مشرحة مستشفى قنا العام، وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث على خلفية خصومة ثأريه بين عائلتى " أبو ضيف واسماعيل".
 
 
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

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