مصرع عامل غرقا بالنيل وطالب صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل مصرعه غرقا داخل نهر النيل بناحية قرية نقنق دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بينما لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء صيده للأسماك من ترعة مجاوره لمسكنه باستخدام لأسلاك الكهربائية.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين من فصلين الأول من مركز شرطة دار السلام بغرق عامل بنهر النيل والثانى من مركز المنشاة بوفاة طالب صعقا بالكهرباء.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية أثناء قيام عبد الرحمن. ر 30 سنة عامل ويقيم الزيتون القاهرة بالاستحمام بنهر النيل غرق بـه وبسؤال شقيقه يس رمضان. م 21 سنة طالب ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فى زيارة لأهل زوجته بذات الناحية ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.

تواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3179 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى بوصول البدرى. أ 14 سنة طالب ويقيم بناحية البياضية بالناظر دائرة المركز إلى المستشفى المركزى " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه هاشم. ح 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بصيد الأسماك من الترعة المجاورة لمنزله بواسطة سلك كهرباء صعقه التيار الكهربائى مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3248 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.