مصرع طفلين شقيقين غرقا بترعة فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

لقى طفلان مصرعهما غرقا، بترعة بئر 2 أمام قرية الإنطلاق، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة بدر بغرق طفلان بمياه ترعة بئر 2 أمام قرية الإنطلاق دائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثتى كل من "عبدالله أ م" 12 سنة طالب، وشقيقه "محمد" 6 سنوات، وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بهما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر العام.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

وبسؤال والدهما "أحمد ع م" 45 سنة فلاح، قرر أنه حال قيام ابنيه باللهو على حافة الترعة المشار إليها، زلت قدماهما وسقطا بها وغرقا، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.