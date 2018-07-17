مصرع طفلة صعقا بكهرباء "كولدير" فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضها لصعق كهربائى من "كولدير" مياه بأحد شوارع عزبة "أبو مشهور" التابعة لقرية "طاروط" بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "م.ف.ع.إ" 43 عامًا، عامل، مُقيم بعزبة "أبو مشهور" التابعة لقرية "طاروط"، بوفاة نجلته "هويدا" 9 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى، إثر تعرضها لصعق كهربائى.

بالانتقال وسؤال والد الطفلة، أفاد بأنه أثناء قيام طفلته بشرب المياه من "كولدير مياه" بـأحد شوارع القرية، أصيبت بصعق كهرباء، ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.